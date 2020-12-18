Президент Ильхам Алиев: В результате войны более 80 процентов потенциала вооруженных сил Армении было уничтожено

В результате войны, по нашим данным, более 80 процентов потенциала вооруженных сил Армении было уничтожено.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции.

"Вторая тема, о которой я хотел бы сказать, это война между Азербайджаном и Арменией. Эта война была достаточно широко освещена в мировых средствах массовой информации, к сожалению, не всегда объективно. Что касается природы конфликта, истории возникновения конфликта и в чем была суть проблемы, к сожалению, зачастую мы сталкивались с искаженной, недостоверной или предвзятой информацией. Тем не менее, благодаря нашим усилиям, в том числе усилиям, связанным с информационным обеспечением ситуации, удалось переломить годами складывающийся определенный негативный фон по отношению к Азербайджану и довести правду до мирового сообщества", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что хотел бы коротко проинформировать коллег о том, что происходило.

"Результаты войны известны. Азербайджан одержал победу над страной-оккупантом, которая долгие годы удерживала под оккупацией значительные территории нашей земли, международно признанные территории. В результате войны, по нашим данным, более 80 процентов потенциала вооруженных сил Армении было уничтожено. Для Азербайджана - это война Отечественная, освободительная, для Армении - это война захватническая, оккупационная. В начале 1990-х годов, воспользовавшись хаосом, неразберихой и безвластием в Азербайджане, Армения совершила акт агрессии, в результате которого около 20 процентов международно признанной территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах и 7 других районов Азербайджана были оккупированы, была проведена этническая чистка против азербайджанского населения, как в Нагорном Карабахе, за пределами Нагорного Карабаха, так же и в Армении. В результате этого на 1993-й год мы имели один из самых высоких процентов беженцев на душу населения - один миллион из тогдашних 8 миллионов населения Азербайджана. Захваченные земли были полностью очищены - была проведена этническая чистка - и разрушены",- пояснил глава государства.