Между МИД Азербайджана и Пакистана прошли очередные политические консультации

18 декабря 2020 года состоялись вторые политические консультации в формате видеоконференции между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Исламской Республики Пакистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на политических консультациях, в которых приняли участие заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Рамиз Гасанов и министр иностранных дел Пакистана Сохейл Махмуд, обсуждались вопросы двусторонних и многосторонних отношений.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана проинформировал другую сторону о совершенной 27 сентября провокации, начавшейся в ответ на нее контртеррористической операции Азербайджана и продолжающейся 44 дня Отечественной войне. В свою очередь Сохейл Махмуд, поздравив Азербайджан с победой в войне, еще раз отметил, что Пакистан всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. На встрече стороны обменялись мнениями по текущему состоянию азербайджано-пакистанских двусторонних отношений, вопросами, стоящими на повестке дня, сотрудничеству в рамках международных организаций, дальнейшему укреплению связей, выдвинули ряд предложений.

Стороны также отметили важность продолжения высокого политического диалога между двумя странами, дальнейшего развития текущей ситуации в экономической и торговой сферах, проведения работы по укреплению правовой договорной базы.

На встрече была отмечена важность укрепления связей между нашими народами, повышения туристического потенциала, углубления взаимного сотрудничества в сфере образования, культуры, гуманитарных наук.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.