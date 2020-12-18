Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе

Российский офицер погиб при разминировании территории в районе города Шуша в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра", - сказали в Минобороны.