https://news.day.az/politics/1299655.html Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе
Российский офицер погиб при разминировании в Нагорном Карабахе
Российский офицер погиб при разминировании территории в районе города Шуша в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Минобороны РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"17 декабря при проведении разминирования участка дороги в районе населенного пункта Шуша произошел подрыв взрывного устройства. В результате подрыва получил тяжелое ранение офицер группы разминирования Международного противоминного центра", - сказали в Минобороны.
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