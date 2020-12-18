Президент Ильхам Алиев показал СНГ новую реальность

За последние годы практически все выступления Президента Азербайджана на различных международных площадках и форумах становятся самыми знаковыми, стратегическими, концептуальными: Валдай, Давос, Мюнхен, платформы ООН, Движения неприсоединения, ССТГ, СНГ...

Многие инициативы, предложения, рекомендации Президента Ильхама Алиева эффективно работают на международном уровне, задавая новые тренды развития и сотрудничества, включая созыв внеочередной сессии Генассамблеи ООН с целью консолидации усилий международного сообщества и противодействия новым вызовам.

Одним из таких вызовов является фашизм и носители этой опасной для человечества идеологии, проявления которой получили развитие в современной Армении. Еще год назад на минувшем саммите глав государств СНГ в Ашхабаде Президент Азербайджана поднял вопрос о недопустимости героизации фашизма, акцентировав внимание партнеров по СНГ на конкретных фактах поклонения нацистским пособникам в Армении. Как следствие, соответственно среагировала Россия, и недавно Генеральная Ассамблея ООН по инициативе РФ приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

В то же время Азербайджан, азербайджанская армия в Отечественной войне 21 века разгромили армянский фашизм, положив конец нагорно-карабахскому конфликту и открыв новые перспективы для равития стран региона, не исключая Армению.

На прошедшем сегодня онлайн заседании Совета глав государств СНГ Президент Ильхам Алиев информировал партнеров о ситуации в Нагорном Карабахе, показав, что военно-политический путь ввиду деструктивной позиции Армении был единственно возможным для предотвращения кровопролития в регионе и разблокирования этого многолетнего конфликта.

Фактически, дипломатическая стратегия Президента Ильхама Алиева способствовала устранению очага напряженности в регионе Южного Кавказа, что в свою очередь может прервать "дугу нестабильности", срежисиррованную извне по периметру постсоветских стран. Беларусь, Кавказ, Центральная Азия, Россия, Украина...- в свое время под это пространство был заложен конфликтный потенциал, способный периодически генерировать хаос и беспорядки.

О наличии тех или иных угроз безопасности стран СНГ говорили практически все лидеры Содружества.

"Еще одним серьезным вызовом, с которым пришлось столкнуться в текущем году, стали беспрецедентные по своему характеру попытки вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества", - сказал Президен РФ Владимир Путин. Одним из пожаров назвал конфликт в Нагорном Карабахе и Президент Беларуси. "Не забывайте о событиях в Беларуси, Кыргызстане, в Украине сегодня хватает проблем. Словом, пожар да и только", - отметил Лукашенко.

Однако Азербайджан первым на постсоветском пространстве отправил в архив истории карабахский конфликт. В Нагорном Карабахе больше нет постсоветской "горячей точки", хотя процесс восстановления пострадавших от армянской оккупации территорий и налаживание мер доверия между народами займет несколько лет. Президент Ильхам Алиев обозначил новую реальность, о формировании которой он неоднократно говорил, являясь непосредственно архитектором этой новой положительной реальности.

Более того, те возможности экономического и гуманитарного взаимодействия, которые должны открыться со временем в регионе Южного Кавказа, способны подключить новые дипломатические и экономические ресурсы для снятия напряженности и в других конфликтных вопросах на пространстве СНГ, включая новые подходы к урегулированию конфликтов на территории Грузии, Украины.

В 2021 году страны СНГ отметят 30-летие создания формата Содружества. Ликвидация нагорно-карабахского конфликта позволяет выйти на этот год с обнадеживающими перспективами формирования "новой реальности" и для СНГ.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az.