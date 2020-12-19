Потери Армении в Карабахе ужасают

Власти Армении продолжают искажать действительность и скрывать от общественности информацию, которая может вызвать волну недовольства.

До сих пор официально не заявлено о числе погибших, раненых, без вести пропавших и пленных, пишут армянские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Сайт напоминает, что несколько недель назад в ситуацию внес ясность Микаел Минасян, сообщив о 4750 погибших, о чем знают власти, которые попытались эту цифру опровергнуть, однако последующие данные доказали правоту Минасяна.

На данный момент власти публично сообщили о более 3000 погибших.

Источники Politik.am в правительстве сообщили, что в настоящее время есть 1400 без вести пропавших и 700 неузнаваемых тел погибших. Большая часть без вести пропавших на самом деле погибли, их тела не перенесли на территорию Армении. На данный момент в моргах есть 700 тел, чьи личности не установлены, тела не узнаваемы.

Скрыв число потерь власти пытаются добиться двух целей:

Первое - Ереван пытается лишить семьи погибших солдат от возможных льгот, так как у обедневшей страны, но с большими территориальными аппетитами к соседним государствам, бюджет и так трещит по швам.

Второе - обнародование реальных цифр потерь может ускорить падение режима Пашиняна, судьба которого висит на волоске.