https://news.day.az/politics/1299676.html Армян призвали сдать оружие - добровольно
Армян призвали сдать оружие - добровольно
Выданное для ведения боевых действий в Карабахе оружие необходимо вернуть до 10 января 2021 года.
Это требование относится к гражданам Армении, если они получили оружие и боеприпасы в Нагорном Карабахе.
Как передает Day.Az, армянские СМИ пишут, что сдать необходимо оружие, боеприпасы, средства связи, приборы, подлежащие официальной регистрации, а также другие особые приборы (ночного и дневного видения, тепловизоры и прицелы).
С 11 января тех, кто не сдаст оружие, будут преследовать по законам Армении.
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