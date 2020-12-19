Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил армян не делать из него "козла отпущения".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сам глава правительства Армении заявил в субботу в видеообращении к народу.

По его словам, дееспособность армянских институтов власти оказалась под сомнением.

"Вследствие всего этого возник большой вопрос: а что нам делать дальше? Как мы будем жить после этого и какова будет наша цель? Почему все так сложилось? Я, конечно, взял полную ответственность за все произошедшее, которую несу по долгу службы. И сказал, что со смирением приму любой вердикт, который вынесет наш народ. Но я не могу не сказать: если институт "козла отпущения" хорош для облегчения души, для выражения ярости и гнева, то он бесполезен в плане глубокого и целостного понимания того, что произошло...", - заявил Пашинян.