Безучастностью к последней армянской агрессии мир подорвал доверие к глобальным институтам

В индийском новостном портале "Freedom Gazette" опубликована статья под заголовком "Почему мир должен заботиться о Нагорном Карабахе", сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

B статье, написанной членом Бельгийского культурного центра азербайджанцев Айнур Башировой, говорится, что нападение Армении на территории Азербайджана в нынешнем году явилось нападением не только на нашу страну, но и на энергетическую безопасность Европы и Азии. "Оставаясь безучастным к последней армянской агрессии, мир создал опасный глобальный прецедент и подорвал доверие к глобальным институтам", - отмечается в материале.

Подчеркивая, что Азербайджан, являющийся светской, мультикультуральной, многоконфессиональной страной, еще в 1918 году стал одним из первых государств в мире, предоставивших женщинам равные права, автор одновременно подробно говорит об истории нагорно-карабахского конфликта, захватнической, агрессорской и террористической политике Армении.

В статье привлекается внимание к тому, что международное сообщество на протяжении многих лет закрывало глаза на продолжавшуюся оккупацию исконных азербайджанских земель, совершенные армянами военные преступления и этническую чистку, к причинам 44-дневной войны, ведению боев на территориях Азербайджана и другим фактам.

Автор призвала государства мира справедливо подойти к борьбе Азербайджана, направленной на обеспечение территориальной целостности, действовать во имя международной энергетической безопасности и регионального экономического развития.

Более подробно со статьей можно ознакомиться ссылке.