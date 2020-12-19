В повестку очередного заседания Милли Меджлиса включено 5 вопросов

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 22 декабря. 

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в повестку заседания включено 5 вопросов.