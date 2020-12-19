https://news.day.az/politics/1299755.html В повестку очередного заседания Милли Меджлиса включено 5 вопросов
В повестку очередного заседания Милли Меджлиса включено 5 вопросов
Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса, которое состоится 22 декабря.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в повестку заседания включено 5 вопросов.
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