Лидеры СНГ узнали всю правду о войне в Карабахе из первых рук

Выступление Президента Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ было предельно наступательным и динамичным. Это была речь уверенного в себе главы сраны-победительницы.

Об этом сказал Day.Az политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Учитывая остроту момента, отметил политолог, вначале речь, конечно же, шла о борьбе с коронавирусом, ставшим проблемой для всего мира. Президент Ильхам Алиев говорил об использовании ресурсов, которые используются Азербайджаном в борьбе с пандемией, вновь напомнил о необходимости широкого международного сотрудничества в борьбе с пандемией, об инициативах нашей страны по обсуждению проблемы на международных площадках и, в первую очередь, о созыве спецсессии Генассамблеи ООН по вопросу COVID-19.

"Но основную часть его выступания занял рассказ об освободительной войне Азербайджана. Затрагивая тему войны, глава государства вполне обоснованно отметил, что азербайджанской стороне за все годы конфликта и в период последней войны приходилось сталкиваться с недостоверной и предвзятой информацией. И лишь благодаря нашим усилиям, связанным с информационным обеспечением ситуации, нам удалось переломить этот негативный фон по отношению к Азербайджану, который складывался годами", - сказал Садыхов.

По словам нашего собеседника, для Азербайджана эта война была Отечественной, освободительной, о чем говорил Президент Ильхам Алиев. Говорил он об этом, опираясь на конкретные факты, цифры, на нежелание Армении годами решить эту проблему мирным путем. В конечном итоге мы освободили свои земли и продемонстрировали мировому сообществу политическую волю, единство, стремление жить в мире и стабильности, защищать свою территориальную целостность.

Президент Азербайджана очень точно подчеркнул, что Армения не собиралась отдавать ни сантиметра захваченных земель. Об этом говорят факты, связанные с инженерно-укрепительными работами, проведенными армянами на оккупированных территориях.

"В последние годы Армения занималась откровенным подстрекательством и провокациями. Их военоначальники заявляли, что готовятся к новой войне за новые территории. Видимо, им было недостаточно того, что они уже причинили страдания миллионам азербайджанцев. Ситуация преднамеренно обострялась, Армения сознательно провоцировала срыв переговорного процесса. Об этом говорят так называемая "инаугурация" главы бандитского режима в Шуше, заявления о переносе так называемого "парламента" в этот древний азербайджанский город. Глава государства представил все эти факты коллегам по СНГ.

Важными, на мой взгляд, были мысли президента по поводу города Агдам, которого фактически нет. Было очень уместным сравнение с Хиросимой и указание на отличие судьбы Агдама от трагедии японского города, по которому не прошлись толпы вандалов и варваров", - отметил политолог.

Фикрет Садыхов считает очень важным посыл Президента Азербайджана к дружественным странам, в частности, странам СНГ, о международном сотрудничестве по восстановлению освобожденных территорий. Баку, всегда стремившийся к миру, развитию и сотрудничеству, думает сегодня о постконфликтном периоде, о восстановительных работах, которые уже начались. К оценке ущерба будут привлечены зарубежные эксперты, которые будут оценивать нанесенный урон историческим, культурным памятникам, жилому фонду.

"В этом плане очень уместно прозвучало обращение Президента Ильхама Алиева к главам государств СНГ с приглашением принять участие в этих работах. Только так можно продемонстрировать солидарность, восстановить города, возродить Карабах, сделать его одним из развитых регионов мира", - сказал азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева