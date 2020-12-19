"Пашиняна и его полулюдей убьют под стенами"

Бывший посол Республики Армения при Святом Престоле, в Португалии и Суверенном мальтийском ордене, кандидат исторических наук Микаел Минасян на своей странице в соцсети Facebook опубликовал третье видео из цикла Requiem - о грабеже из армии во время войны и будущем заговоре, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Микаел Минасян обратился к следующему заявлению Никола Пашиняна: "Я отдаю себе отчет в том, что должен предстать перед судом народа". Он отметил, что Пашинян даже не представляет, что означает народный суд, потому что совершенно не осознает, что он сделал.

"Он организовал и сделал все, но он не осознает, что он сделал, из-за этого он не понимает, что будет с его родственниками, другими его полулюдьми и их родственниками, когда народ поймет, представит себе последствия сделанного и несделанного Николом Пашиняном. Будет народный суд - в буквальном смысле слова "самосуд". И Никола Пашиняна, и полулюдей убьют под стенами: как правило, таким и бывает суд обманутого, убитого и лишенного Родины народа", - указал Минасян.

"...Народ годами, столетиями не должен забывать и должен передавать из поколения в поколение то, что делали Никол, Анна и остальные полулюди. И я, конечно, верю в страшный суд, и он будет ужасен, потому что Никол, Анна и полулюди будут гореть в аду - за убийство людей, обман, лишение их семей и даже могил", - подчеркнул экс-посол.

Бывший посол указал, что Никол Пашинян, его жена и стоящие рядом с ним "полулюди" предали целый народ, убили тысячи, а после этого "жаловались", что люди вошли в их дома, украли у них духи...

"Вы даже не представляете, что вас ждет, потому что вы не представляете всей трагедии того, что сделали, потому что вы - обычная мразь, и вам после всего этого хватает наглости давать интервью. Вы пользуетесь тем, что люди еще в шоке и не понимают. Родители, которых вы заставляете ждать днями и сутками, еще не осознали, что вы все еще их обманываете и манипулируете ими. Они не представляют, что вы могли и были обязаны спасти их сыновей, которые звонили и разговаривали со своими родителями более 40 дней. А вы были заняты всем, кроме спасения этих парней", - указал Минасян.

Микаел Минасян рассказал, что его часто спрашивают: Никол Пашинян - сумасшедший или предатель? Однако, по его словам, в данном случае речь идет не о варианте "либо-либо", а о варианте "и-и".

"Никол Пашинян - и сумасшедший, и предатель. Никол Пашинян - предатель, потому что все это он сделал после подготовки, он - сумасшедший, потому что понятия не имеет, что он сделал.

Он сумасшедший, потому что теперь он требует справедливости, он говорит о медиа-терроре. Вас ждет террор, но не медиа-террор, а самый настоящий. И единственное, что может вас спасти, - это быстрый всеармянский суд, чтобы люди не разорвали вас на куски.

А пользователи, которые спрашивают: пугаете людей? Нет, я не пугаю, я четко говорю, что будет. И жизнь показала, что все, что я говорю, сбывается. Потому что я просто знаю историю, и я знаю, на что способен обманутый народ, и на что способны родители убитых. Вы тоже знайте", - резюмировал Микаел Минасян.