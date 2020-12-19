https://news.day.az/politics/1299783.html В Азербайджане упраздняется закон "Об условной финансовой единице"
В Азербайджане упраздняется закон "Об условной финансовой единице"
В Азербайджане упраздняется закон "Об условной финансовой единице", сообщает Day.Az.
Вопрос об этом включен в повестку заседания Милли Меджлиса, которое будет проведено 22 декабря.
Этот закон регулирует правила расчета в Азербайджане зарплат, госпошлин, единовременных пошлин, штрафов, финансовых санкций и других выплат, рассчитываемых на основании минимальной суммы ежемесячной заработной платы.
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