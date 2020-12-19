В Азербайджане упраздняется закон "Об условной финансовой единице", сообщает Day.Az.

Вопрос об этом включен в повестку заседания Милли Меджлиса, которое будет проведено 22 декабря.

Этот закон регулирует правила расчета в Азербайджане зарплат, госпошлин, единовременных пошлин, штрафов, финансовых санкций и других выплат, рассчитываемых на основании минимальной суммы ежемесячной заработной платы.