Италия показала еще один пример дружбы, подписав договор с Азербайджаном о создании энергетической инфраструктуры Карабаха

Азербайджан освободил земли, которые 30 лет находились под армянской оккупацией, и приступил к работам по их возрождению.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

Депутат напомнил, что за годы оккупации армяне разрушили всю инфраструктуру на этих землях, превратив в руины населенные пункты: "После обеспечения международно признанной территориальной целостности и достигнутой победы в эти земли вновь необходимо вдохнуть жизнь, осуществив работы по возвращению беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома. В восстановлении инфраструктуры этих земель будут участвовать многочисленные местные и иностранные компании. Как заявил Президент Азербайджана, к этому процессу приглашены компании дружественных и поддерживающих нас стран, первыми присоединились турецкие компании, второй страной, подписавшей договор с Азербайджаном, стала Италия. В строительно-созидательных работах, в первую очередь, дан старт созданию социальной инфраструктуры, выделены первоначальные средства для строительства автомобильной дороги в город Шуша и железной дороги Евлах-Агдам-Ханкенди".

Азер Бадамов сказал, что 18 декабря 2020 года между Италией и Азербайджаном был подписан договор по сотрудничеству в рамках создания энергетической инфраструктуры Карабаха с участием главы ОАО "Азерэнержи" Бабы Рзаева и главы итальянской компании "Ansaldo Energia" Марино Гисеппена, согласно которому итальянцы будут содействовать созданию энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях. Итальянская компания "Ansaldo Energia" обеспечит оборудованием четыре подстанции мощностью 110 киловольт каждая, которые будут построены в Агдамском, Физулинском, Кельбаджарском и Губадлинском районах Азербайджана: "В 44-дневной Отечественной войне Италия поддержала Азербайджан, представители Сената и правительства Италии приехали в Азербайджан, воочию увидели террористические действия армян, которые они совершили, обстреляв из запрещенных ракетных систем Гянджу и Барду, все это было освещено в прессе. Находясь рядом с Азербайджаном в трудное для страны время, Италия продемонстрировала отношение настоящей дружественной страны. Италия одна из первых европейских стран признала независимость Азербайджана, участвовала в исследовании и долевом разделении углеводородных месторождений Каспийского моря, обладая 5% доли в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан. В последние годы двусторонний товарооборот между Азербайджаном и Италией развивался по нарастающей динамике, увеличившись с 1 081,7 тысячи долларов в 2007 году до 6,2 млрд долларов в 2018 году. Азербайджан основная страна на Южном Кавказе, с которой Италия имеет экономическое сотрудничество. Участие итальянских компаний в работах по строительству и созиданию на освобожденных территориях Азербайджана обусловит поставку в страну новых европейских технологий".