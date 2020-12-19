https://news.day.az/politics/1299786.html МИД об антиазербайджанской резолюции парламента Бельгии
МИД об антиазербайджанской резолюции парламента Бельгии
На пленарном заседании Палат представителей Федерального парламента Бельгии принят проект резолюции "Поддержка инициатив Бельгии и международных структур для решения нагорно-карабахского конфликта и прекращения огня".
Как передает Day.Az, об этом в субботу сказала Trend пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
С полной версией можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре