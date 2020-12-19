МИД об антиазербайджанской резолюции парламента Бельгии

На пленарном заседании Палат представителей Федерального парламента Бельгии принят проект резолюции "Поддержка инициатив Бельгии и международных структур для решения нагорно-карабахского конфликта и прекращения огня".

Как передает Day.Az, об этом в субботу сказала Trend пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

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