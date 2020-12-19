Карабахская война сплотила азербайджанскую диаспору

2020 год выдался сложным: из-за пандемии все сидели по домам, общаясь в основном с друзьями и близкими в виртуальном пространстве. Практически умерла культурная жизнь, а вместе с ней замерла и общественная. Казалось, ничто не может вывести из этого летаргического сна, в который нас окунула пандемия. И вдруг как гром средь ясного неба: война на Кавказе и не просто очередные столкновения вокруг Нагорного Карабаха, а полноценная война, куда так или иначе были втянуты не только Азербайджан и Армения, но еще и Турция, Россия, Израиль, Иран и многие другие страны мира.

Те 44 дня не просто потрясли весь мир, сплотили и объединили азербайджанскую диаспору. Кажется, не было ни одной страны в мире, где представители азербайджанской диаспоры, не испугавшись пандемии, ни вышли бы на улицы своих городов, демонстрируя поддержку Азербайджану и его армии. Социальные сети практически взорвались от такого количества статей, дискуссий и воззваний со стороны представителей азербайджанской диаспоры, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Только в Израиле под эгидой международной ассоциации "АзИз" прошло несколько крупных публичных акций и демонстраций, но были еще и выступления (как совместные, так и индивидуальные) представителей горской общины. Израиль как бы оказался в одном окопе с Азербайджаном, который атаковали армянские и подчиненные им СМИ, да и не только СМИ. На все эти атаки, мы давали достойный ответ, публикуя правду о тех днях, о солидарности с азербайджанским народом. За этот период "АзИз" подготовила боле двухсот материалов, интервью, рассказов и выступлений в поддержку азербайджанского народа и его героической армии.

Израиль был в числе первых из тех, кто собрал и отправил в Азербайджан посылки для солдат. Представительство в Баку доставляло их прямо к линии фронта. Многие выходцы из республики как в составе общественных организаций, так и лично от себя оказывали посильную помощь в виде посылок для солдат и материальной помощи в азербайджанские фонды.

Патриотизм и любовь к своей бывшей родине объединил практически все общественные диаспоральные организации. Крупные акции солидарности провели общественные организации "Май вей" в Америке, объединение "Натаван" в Чехии, координационный совет азербайджанцев в Германии и Украине и многие другие.

Особо стоит отметит объединяющую роль комитета по делам диаспоры Азербайджана во главе с Фуадом Мурадовым, который фактически возглавил всю информационную борьбу за границей. Деятельность его команды позволила наладить четкие связи между диаспоральными организациями, что позволило нам не только узнать своих соотечественников на другом континенте, но и подружиться. Хотя Фуад совсем недавно возглавил комитет, но зарубежная общественность знает его по работе в парламенте республики во главе комитета по делам молодежи. Именно привлечение молодежи в общественные организации зарубежья стало одной из основных задач, которые поставил перед собой новый председатель. Как видно на примере Израиля, организация существенно омолодилась. В нее пришли молодые ребята, которые еще вчера и не думали об общественной работе, а сегодня они уже вместе с ветеранами организации выходили на марши протеста и митинги солидарности с азербайджанским народом.

Eще будучи депутатом, Фуад Мурадов не раз бывал в Израиле, и все эти визиты проходили буквально в форс-мажорном режиме. Фуад всегда просил, чтобы его визит был максимально заполнен нужными для диаспоры и республики встречами - в Кнессете, в СМИ, в общественных организациях выходцев из Азербайджана.

Война на Кавказе закончилось победой Азербайджана, который вернул свои законные земли и начинает возрождать их. Многие выходцы из Азербайджана, живущие сегодня практически во всех странах мира, готовы принять посильное участие в восстановлении разоренных Арменией азербайджанских земель. Ведь многие из нас за эти годы накопили не только зарубежный опыт работы, но и трудятся в компаниях и организациях с международным именем и опытом по строительству крупнейших инфраструктурных и жилищных проектов. Было бы не плохо, если бы в продолжение своей работы по объединению диаспоры комитет под управлением Фуада Мурадова возглавил движение по привлечению опыта и знаний азербайджанской диаспоры к восстановлению освобожденных земель и строительству новой жизни на них.