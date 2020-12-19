Как Азербайджан вернул Шушу

Со дня окончания боев в Нагорном Карабахе прошло более месяца. Тем не менее, в Сети продолжают активно обсуждать ход и итоги осенней войны. Ключевым ее событием, по оценке экспертов, является освобождение азербайджанскими войсками города-крепости Шуша. Она считалась неприступной. В Сети появились свидетельства участников тех событий, передает Day.Az
со ссылкой на Московский Комсомолец.
Шуша находится на господствующей высоте. С нее можно вести огонь по Ханкенди, до которого несколько километров, отмечает издание.
Как пишет автор статьи, когда стало известно о том, что контроль над городом окончательно перешел к Азербайджану, война закончилась.
Свою версию произошедшего в специализированной группе "Военное дело" в Facebook изложил Анар Асланов:
"К Шуше мы двигались ночами и без техники, шли по лесам. Мы проходили мимо них (армянских подразделений. - "МК") незаметно, мы вступили в рукопашную, ребята на себе таскали своих убитых и раненых товарищей и причем таскали по склону горы вверх и дрались, отстреливались в таком положении. Враг, когда очнулся, увидел нас между собой и перед собой только с пистолетом и ножом... Вот так был освобожден город-крепость Шуша!.. Второго точного варианта нет...".
В свою очередь, пользователь Алексей Смирнов пояснил причину успеха: "Просто Азербайджан создал горно-стрелковые части. Горный спецназ. Этого от него не ждали. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вообще хорошо модернизировал армию. А армяне остались на уровне 90-х".