Советник президента Афганистана посетит Азербайджан

Делегация во главе с советником президента Исламской Республики Афганистан по вопросам национальной безопасности Хамдуллой Мохибом и главой Администрации президента Мохаммадом Шакиром Каргаром посетит Баку 20-22 декабря. 

Как сообщили АПА в посольстве Афганистана в Азербайджане, целью визита является обсуждение текущего уровня политических и экономических отношений между Афганистаном и Азербайджаном, обсуждение перспектив сотрудничества в сфере межпарламентских отношений и безопасности, передает Day.Az.

Запланированы встречи делегации на высоком уровне.