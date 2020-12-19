https://news.day.az/politics/1299876.html Советник президента Афганистана посетит Азербайджан
Советник президента Афганистана посетит Азербайджан
Делегация во главе с советником президента Исламской Республики Афганистан по вопросам национальной безопасности Хамдуллой Мохибом и главой Администрации президента Мохаммадом Шакиром Каргаром посетит Баку 20-22 декабря.
Как сообщили АПА в посольстве Афганистана в Азербайджане, целью визита является обсуждение текущего уровня политических и экономических отношений между Афганистаном и Азербайджаном, обсуждение перспектив сотрудничества в сфере межпарламентских отношений и безопасности, передает Day.Az.
Запланированы встречи делегации на высоком уровне.
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