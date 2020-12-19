https://news.day.az/politics/1299900.html Закир Гасанов выразил соболезнование Сергею Шойгу
Закир Гасанов выразил соболезнование Сергею Шойгу
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу.
Как сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана, в письме говорится:
"Глубоко опечален известием о гибели офицера Вооруженных Сил Российской Федерации при разминировании участка дороги в окрестностях города Шуша.
От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего.
Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре