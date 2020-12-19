Во время траурного шествия в военном пантеоне "Ераблур" одна из матерей, потерявших в войне сыновей, в слезах обратилась к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Почему ты забрал моего единственного сына? Мой очаг разрушен. Я прошу тебя, прими меня, мне есть о чем поговорить с тобой. Это не политическое, Никол, прошу. Никол, дай слово, что я увижусь с тобой. В следующий раз ты увидишь меня у Давиташенского моста, обещаю. Никол, мой сын, как и твой, должен был быть здесь, но он в могиле.

"Он был моим единственным ребенком, моим царем. Я знаю, что ты не виноват, но моя жизнь бессмысленна. Мне наплевать на политику, но я потеряла самое дорогое, даже если ты дашь миллион, это не спасет. У меня даже нет дома, я потеряла все: и ребенка, и дом", - сказала женщина.