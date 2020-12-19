"Раз Армения признает границы СССР, значит признает Карабах в составе Азербайджана"

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян обратился с открытым письмом к председателю парламента Армении Арарату Мирзояну, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Господин Мирзоян, Армения является государством с парламентской формой правления, а Вы - руководитель парламента, по специальности - историк.

Сегодня в Сюнике проводятся границы нашего государства, согласно секретарю Совета безопасности Армену Григоряну, по разметке границ Советского Союза.

У меня возникает вопрос:

1․Признаете ли Вы границы не существующего больше 32 лет Советского союза? Думаю, вы знаете из истории, как Карабах в 1921 году был передан приказом Сталина советскому Азербайджану.

2․ Если Вы признаете границы Советского Союза, то считаете ли Карабах частью Азербайджана?

3․ Не считаете ли Вы, что скатывая государство назад на 32 года, превращая освободительную борьбу армянского народа, Карабахскую войну в "ничто", Вы становитесь участником уничтожения истории независимой Армении и в целом превращения Армении в "страну-изгой" в цивилизованном мире?"

Оставим в стороне прочие высказывания военного преступника Оганяна - он будто "забыл", что Сталин приказывал не передать, а ОСТАВИТЬ Карабах в составе Азербайджана. Да и самое пожалуй важное: Армению в страну-изгой превратила шайка таких же преступников, как Сейран Оганян. Саргсян, Кочарян, Оганян, Мелконян - список фамилий можно продолжать долго. Все эти бандиты, облеченные властью, устроили карабахский конфликт, виновны в гибели тысяч азербайджанцев, виновны в сотнях тысяч сломанных жизней и тридцатилетней оккупации азербайджанских земель.



Именно это уничтожило независимую Армению.