https://news.day.az/politics/1299924.html Дорогу Горис - Кафан будут охранять азербайджанские, армянские и российские военные
Дорогу Горис - Кафан будут охранять азербайджанские, армянские и российские военные
21 километр автодороги Горис - Кафан Сюникской области Армении местами проходит по еще не определенной территории. Об этом заявило минобороны Армении.
По данным армянского минобороны, на дорожном участке Горис-Давит Бек размещаются российские пограничные силы.
На одной стороне линии соприкосновения будут размещены пограничные войска Армении со стороны Армении, пограничные войска Азербайджана со стороны Азербайджана, а участок дороги в 21 километр будут охранять российские военные.
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