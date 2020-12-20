Дорогу Горис - Кафан будут охранять азербайджанские, армянские и российские военные

21 километр автодороги Горис - Кафан Сюникской области Армении местами проходит по еще не определенной территории. Об этом заявило минобороны Армении.

По данным армянского минобороны, на дорожном участке Горис-Давит Бек размещаются российские пограничные силы.

На одной стороне линии соприкосновения будут размещены пограничные войска Армении со стороны Армении, пограничные войска Азербайджана со стороны Азербайджана, а участок дороги в 21 километр будут охранять российские военные.