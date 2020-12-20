История жизни шехида-танкиста Фариза, награжденного медалями «За Родину» и «За Отвагу»

Одним из героев 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, награжденным посмертно по распоряжению главы государства медалями "За Родину" и "За Отвагу", стал танкист Фариз Зюльфугарзаде.

Как передает Day.Az, родившийся в Лянкаране Фариз прошел срочную военную службу в рядах Государственной пограничной службы. После демобилизации в запас он вновь вернулся в армию.

Во время Отечественной войны он на своем танке уничтожил несколько боевых целей армян.

Фариз стал шехидом, когда спасал своих соратников из подбитого танка.

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