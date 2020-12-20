https://news.day.az/politics/1299971.html История жизни шехида-танкиста Фариза, награжденного медалями «За Родину» и «За Отвагу» - ВИДЕО
История жизни шехида-танкиста Фариза, награжденного медалями «За Родину» и «За Отвагу» - ВИДЕО
Одним из героев 44-дневной Отечественной войны Азербайджана, награжденным посмертно по распоряжению главы государства медалями "За Родину" и "За Отвагу", стал танкист Фариз Зюльфугарзаде.
Как передает Day.Az, родившийся в Лянкаране Фариз прошел срочную военную службу в рядах Государственной пограничной службы. После демобилизации в запас он вновь вернулся в армию.
Во время Отечественной войны он на своем танке уничтожил несколько боевых целей армян.
Фариз стал шехидом, когда спасал своих соратников из подбитого танка.
Подробнее в данном видеорепортаже.
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