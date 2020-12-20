Как армянские власти русских миротворцев подставляют

Авторы телеграм-канала "Майор и генерал" рассказывают о странном поведении армянских властей по отношению к российским миротворцам.

"Есть районы, которые переходят азербайджанцам. Есть анклавы, уходить откуда вооруженным людям армянской национальности предлагают миротворцы, задача которых - поддерживать отсутствие войны.

Когда началось "мочилово", наши армян спасли. Но это не значит, что миротворцы могут передавать территории от одних другим вопреки условиям мира, передает Day.Az со ссылкой на rusvesna.su.