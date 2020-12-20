Как армянские власти русских миротворцев подставляют
Авторы телеграм-канала "Майор и генерал" рассказывают о странном поведении армянских властей по отношению к российским миротворцам.
"Есть районы, которые переходят азербайджанцам. Есть анклавы, уходить откуда вооруженным людям армянской национальности предлагают миротворцы, задача которых - поддерживать отсутствие войны.
Когда началось "мочилово", наши армян спасли. Но это не значит, что миротворцы могут передавать территории от одних другим вопреки условиям мира, передает Day.Az со ссылкой на rusvesna.su.
Заставлять вооруженных армян уходить с территории, которая переходит Азербайджану, наши не могут. Этим должна заниматься армянская власть, но она не просто "болт кладет", а прямо контры делает, подставляя наших миротворцев.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре