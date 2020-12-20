Азербайджан и Россия решают, где заканчивается Армения

Демаркация госграниц Азербайджана и Армении продолжает восстанавливать историческую справедливость и это начали признавать и в руководстве побежденной страны.

Как передает Day.Az, во-первых, минобороны Армении признало, что 21 километр автодороги Горис - Кафан Сюникской области Армении местами проходит по еще не определенной территории. По данным армянского оборонного ведомства, на дорожном участке Горис-Давит Бек размещаются российские пограничные силы. На одной стороне линии соприкосновения будут размещены пограничные войска Армении со стороны Армении, пограничные войска Азербайджана со стороны Азербайджана, а участок дороги в 21 километр будут охранять российские военные.

Ранее премьер Пашинян, которого пытаются свергнуть бунтующие армяне, объяснил непонимающим, что армянская сторона отходит к своим международно признанным границам.

"В результате демаркации границ создаются новые гарантии безопасности для Сюникской области Армении, поскольку Армения возвращается к границам, которые признает весь мир", - сказал Пашинян.

Победив в освободительной войне, Азербайджан остановил захватническую политику армянского государства и теперь вместе с Россией решает, где заканчивается Армения на основе исторических и международно признанных фактов.

Армяне могут быть бесконечно недовольны, но им не стоит забывать, что во всех их проблемах виноваты все эти бандиты, такие как Саргсян и Кочарян, облеченные властью, которые устроили карабахский конфликт, виновны в гибели тысяч азербайджанцев, виновны в сотнях тысяч сломанных жизней и тридцатилетней оккупации азербайджанских земель.

Именно это уничтожило независимую Армению.