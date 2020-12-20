Минобороны Турции сделало заявление о строительстве мониторингового центра в Агдаме

В Агдамском районе Азербайджана продолжается строительство Совместного турецко-российского центра мониторинга договоренностей по Нагорному Карабаху.

Как передает Day.Az со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

"В соответствии с Меморандумом, подписанным Турцией и РФ по событиям в Азербайджане, предпринимаются шаги по скорейшему задействованию центра по мониторингу и контролю за режимом прекращения огня. Соответствующие усилия координируются с Азербайджаном и РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках шагов по поддержке Вооруженных сил Азербайджана, в освобожденных от оккупации Армении азербайджанских районах работают две команды саперов общей численностью в 135 человек. Еще 15 групп турецких экспертов, общей численностью в 64 человека, проводят обучение азербайджанских военных по вопросам разминирования территорий.

"Турция и в дальнейшем будет оказывать поддержку братскому Азербайджану в свете лозунга "Одна нация - два государства"", - подчеркивается в сообщении.