Пашиняна публично унизили

Тысячи армян собрались вчера у военного пантеона "Ераблур", пытаясь не пустить на его территорию премьер-министра Никола Пашиняна. Обиженные победой Азербайджана армяне кричали "Николь, уходи!", "Никол - предатель!". Кроме того в адрес премьера звучали проклятья, мат и оскорбления.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, несмотря на большое количество сопровождающих Пашиняна телохранителей, граждане бросали в него различные предметы, которые охране пришлось отбивать зонтами и дипломатами.

Армяне считают, что Пашинян своим присутствием "осквернил память погибших".

"Утром Католикос всех армян Гарегин 2-й посетил воинское кладбище "Ераблур" и отслужил там панихиду по погибшим. Фактически, после вчерашнего попрания памяти похороненных на кладбище Пашиняном и др., Армянская Апостольская Церковь очистила военное кладбище от сектантской скверны", - пишут армянские телеграм-каналы.