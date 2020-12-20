https://news.day.az/politics/1300020.html Армяне массово распродают дома в Ханкенди - ФОТОФАКТ
Армяне массово распродают дома в Ханкенди - ФОТОФАКТ
Армяне выставляют дома и квартиры в Ханкенди на продажу.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют объявления, размещенные на армянском портале list.am. Причем цены низкие, чтобы продать как можно скорее.
Интересно, что дома и квартиры продаются вместе со всем содержимым.
Очевидно, что после завершения второй карабахской войны победой Азербайджана и разгромным поражением Армении, оккупанты больше не хотят оставаться здесь и намерены рано или поздно уйти.
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