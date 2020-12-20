Армяне массово распродают дома в Ханкенди

Армяне выставляют дома и квартиры в Ханкенди на продажу.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют объявления, размещенные на армянском портале list.am. Причем цены низкие, чтобы продать как можно скорее.

Интересно, что дома и квартиры продаются вместе со всем содержимым.

Очевидно, что после завершения второй карабахской войны победой Азербайджана и разгромным поражением Армении, оккупанты больше не хотят оставаться здесь и намерены рано или поздно уйти.