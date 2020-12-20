В Карабахе найдены тела более 20 армянских солдат

Останки 22 армянских военнослужащих найдены в ходе поисков в Горадизе, Джабраиле и в селе Ханлыг.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Он отметил, что по сей день обнаружены останки 1017 пропавших без вести армянских солдат.