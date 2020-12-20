https://news.day.az/politics/1300055.html В Карабахе найдены тела более 20 армянских солдат
В Карабахе найдены тела более 20 армянских солдат
Останки 22 армянских военнослужащих найдены в ходе поисков в Горадизе, Джабраиле и в селе Ханлыг.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Он отметил, что по сей день обнаружены останки 1017 пропавших без вести армянских солдат.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре