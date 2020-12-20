Армянское наследие в Карабахе

Стало известно имя погибшего 17 декабря в Карабахе российского офицера миротворческого контингента.

Это 29-летний Виталий Морозов, мы публикуем его фото. У Виталия остались жена и маленький сын. Похороны офицера пройдут 22 декабря в подмосковном Нахабино.

МКак передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, Морозов погиб в Нагорном Карабахе при разминировании участка дороги, подорвавшись на взрывном устройстве, заложенном армянскими боевиками.

По последним данным Минобороны РФ, инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе уже разминировано около 218 гектаров местности, 92 километра дорог, 423 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 7 800 взрывоопасных предметов. Немыслимо, весь Карабах буквально прошит армянскими минами!

В конце прошлого месяца офицер миротворческого подразделения ВС РФ также получил ранение при взрыве мины в Карабахе. Российский военный был доставлен в госпиталь в Баку, вскоре врачи сообщили, что его жизни ничего не угрожает. Тогда при взрыве погиб заместитель командира корпуса ВС Азербайджана, полковник Бабек Самидли.

Российские отряды разминирования работают как вручную, так и с помощью робототехнических средств. Основную часть опасных предметов, от которых нужно очищать карабахскую землю, составляют артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, а также заряды к ручным гранатометам.

И все это армянское "наследие". "Цивилизованные" армяне кричат на весь мир о "варварах"-азербайджанцах, однако азербайджанцы, как вошли на освобожденные от оккупации земли, стали возрождать там жизнь, сажать деревья, восстанавливать инфраструктуру. Алиев обещает превратить Карабах в "райский уголок" Кавказа, превратить его в популярную туристическую зону. И он сделает это, вне сомнения. И это есть доказательство того, для кого эта земля своя.

Армяне вели себя как пришлые. "Культурные" армяне, захватившие чужие земли, представляются "жертвой конфликта", но за 30 лет своего пребывания на этих землях они выжгли леса, разграбили ресурсы, сравняли с землей все строения, осквернили мечети, превратили православные и албанские христианские храмы в армянские монофизитские церкви. После армянского нашествия Карабах превратился в "Хиросиму" Южного Кавказа.

Все эти земли - 20% территории другого государства, армяне "щедро" напичкали минами. Это и есть их реальное "наследие". И когда ангажированное армянским лобби российское телевидение ведет репортажи из этих мест, они никогда не дают достоверной информации, никогда не говорят в эфире, что мины, от которых российские миротворцы обезвреживают Карабах, заложены армянами. Там ступить негде от армянских мин! Большинство жертв этого конфликта - это военные, подорванные на армянских минах. Вот и российский военный сейчас погиб, подорвавшись на мине, заложенной армянскими боевиками.