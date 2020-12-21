Армяне верят не в армянские, а в азербайджанские СМИ

Коллапс системы государственного управления сопровождается деятельностью множества политических сил, причем далеко не только из Армении, с целью достижения собственных целей и интересов. Все это, в общем, ведет страну к пропасти.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, подобное мнение выразил эксперт в сфере информационной безопасности, медиаэксперт Самвел Мартиросян.

"На этом фоне, энная часть армянского общества начинает верить азербайджанской информации и со временем данная тенденция углубляется. Основная причина - информационный коллапс государственного аппарата, вследствие чего наши граждане получают в лучшем случае сбивчивую, отрывочную, запоздалую информацию", - отметил он.

На этом фоне эксперт считает вполне естественным, что люди пытаются найти альтернативные источники информации. Последних на данном этапе два: российские и азербайджанские. Меж тем, информационное поле является лишь придатком всего остального, остальных процессов в стране.

Мартиросян подчеркнул, что армянское государство сегодня не выполняет свои приоритетные функции по обеспечению безопасности, что ведет к хаосу. Особенно на фоне и так достаточно предвзятого отношения общества к официальной информации.

"Подобное положение дел обусловлено противоречивостью содержания Заявления о прекращении боевых действий информации распространяемой в течение предшествующих этому документу дней. Именно это привело к падению уровня общественного доверия к официальным источникам информации...", - подытожил медиаэксперт.