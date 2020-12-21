https://news.day.az/politics/1300216.html Президент Ильхам Алиев принял советника по нацбезопасности и главу Администрации Президента Афганистана - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял советника по нацбезопасности и главу Администрации Президента Афганистана - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 декабря принял советника по национальной безопасности Афганистана Хамдуллаха Мохиба и руководителя Администрации Президента этой страны Мохаммада Шакира Каргара.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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