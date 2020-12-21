Армяне затравили близкого друга Пашиняна за правду и поддержку Азербайджана

Близкий друг Пашиняна, директор издательства "Антарес" Армен Мартиросян написал на своей странице пост, посвященный тому, что армяне на протяжении последних десятилетий оккупировали земли Азербайджана.

"26 лет назад зашли в чужую страну, хозяйничали, строили дома, использовали рудники, сейчас хозяин территории говорит: уходите, а мы говорим - это не входит в договоренность. И это ваш уровень? А вам понравится, если я свой письменный стол поставлю у вас дома?", - написал Мартиросян, после чего в его адрес полились проклятия, оскорбления и угрозы со стороны армян из-за проазербайджанской записи.

В итоге ему пришлось деактивировать личную страницу и бизнес-страницу "Антареса" в Facebook.

Это не первый случай, когда здравомыслящие и говорящие правду армяне становятся мишенью соотечественников, которые последние годы уже слепо начали верить во все придуманные фальсифакции и искренне негодуют, когда им приходится сталкиваться с реальностью. Телеграм-канал БУЧА, опубликовавший скриншот поста Мартиросяна, призвал людей "расправиться с ним при встрече". Призыв канала поддержал и "хозяин" провокатора Семена Пегова Арам Габрелянов, который сидит в России, является ее гражданином.

После Победы Азербайджана Араму не сидится спокойно - он во всю разжигает ненависть к азербайджанцам и призывает армян свергнуть власть во главе с Пашиняном.

Отметим, что Игорь Коротченко написал заявление в Генпрокуратуру России и в СНБ Армении, чтобы те приняли меры в связи с деструктивным поведением Габрелянова.