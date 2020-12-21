https://news.day.az/politics/1300242.html Минобороны об обеспечении войск на освобожденных территориях - ВИДЕО
Минобороны об обеспечении войск на освобожденных территориях - ВИДЕО
Продолжаются мероприятия по дальнейшему улучшению обеспечения войск азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в районы дислокации наших подразделений прокладываются новые дороги, на позициях в горных местностях организуются боевое дежурство и служба войск.
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