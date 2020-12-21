Минобороны об обеспечении войск на освобожденных территориях

Продолжаются мероприятия по дальнейшему улучшению обеспечения войск азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в районы дислокации наших подразделений прокладываются новые дороги, на позициях в горных местностях организуются боевое дежурство и служба войск.