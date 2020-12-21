https://news.day.az/politics/1300269.html Армянские и азербайджанские военнослужащие греются вместе у костра - ВИДЕО
Армянские и азербайджанские военнослужащие греются вместе у костра - ВИДЕО
В сети появилось видео, на котором армянские военнослужащие греются у костра. Затем один из них проходит несколько метров и оказывается у группы азербайджанских солдат, которые тоже греются у костра.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Время и место съемки неизвестны.
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