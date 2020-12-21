Армянские и азербайджанские военнослужащие греются вместе у костра

В сети появилось видео, на котором армянские военнослужащие греются у костра. Затем один из них проходит несколько метров и оказывается у группы азербайджанских солдат, которые тоже греются у костра.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Время и место съемки неизвестны.