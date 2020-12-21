https://news.day.az/politics/1300291.html Москва и Баку осуществляют тесный и конструктивный диалог по всем вопросам - Песков
Москва и Баку осуществляют тесный и конструктивный диалог по всем вопросам - Песков
Москва и Баку осуществляют тесный и конструктивный диалог по всем вопросам.
Как передает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Москва и Баку по всем вопросам находятся в состоянии регулярного и очень тесного конструктивного диалога. Это все, что я могу вам сказать в ответ на этот вопрос", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос "Сотрудничает ли Азербайджан с Россией по вопросу расследования сбитого российского вертолета?".
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