Москва и Баку осуществляют тесный и конструктивный диалог по всем вопросам.

Как передает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Москва и Баку по всем вопросам находятся в состоянии регулярного и очень тесного конструктивного диалога. Это все, что я могу вам сказать в ответ на этот вопрос", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос "Сотрудничает ли Азербайджан с Россией по вопросу расследования сбитого российского вертолета?".