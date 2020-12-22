Армянам Карабаха придется признать юрисдикцию Азербайджана

В то время, как в Армении на разных уровнях звучат воинственные и реваншистские заявления, в Карабахе потихоньку начинают сворачивать "борьбу с турками до последней капли крови".

Как сообщают армянские СМИ, до 10 января 2021 года боевики должны сдать оружие. И не только оружие, но также боеприпасы, средства связи, приборы, подлежащие официальной регистрации, а также другие особые приборы (ночного и дневного видения, тепловизоры и прицелы). После 10 января строить из себя "не сдающегося зинвора" будет опасно. Армянские ресурсы, краснея, ссылаются тут на "соответствующие органы Нагарного Карабаха" и "законодательство" ликвидированного сепаратистского образования. Но всем понятно, что приказ о разоружении поступил не от свадебного генерала Араика Арутюняна и не от Еревана, а совсем из других инстанций.

Араик пока еще пытается играть в "президента" и создавать видимость "государственной деятельности" под покровительством российских миротворцев. Между тем, несостоявшийся армянский проект тихо, без лишнего шума сворачивают, пытаясь напоследок сохранить лицо, или что там у Араика вместо него.

"После заявления от 10 ноября лучше для понимания ситуации наблюдать за действиями правительства Армении и руководителей сепаратистов Карабаха, чем за их заявлениями", - считает азербайджанский политолог Фархад Мамедов.

Мы видели, отметил он в беседе с Day.Az, что Араик посетил Москву и после этого появлялся в Ереване без сепаратистской символики. И практически начал вести свою собственную игру, не согласовывая свои действия с Ереваном. Образно говоря, вожак стаи потерял сноровку, и все теперь занимаются выживанием, кто как может.

По мнению Мамедова, Ереван подставил Араика ударами по Гяндже. Эти удары были нанесены с территории Армении, но чтобы обелить Ереван, Арутюнян взял на себя ответственность за такой приказ и, соответственно, за гибель десятков мирных граждан. Наверняка, он за это сейчас себя ругает больше всего, потому что в ближайшей перспективе ему придется общаться с государственными структурами Азербайджана.

"Вообще, ситуация развивается достаточно любопытно. Обратим внимание на последнюю антитеррористическую операцию. Кажется, что информации много, но конкретной очень мало. Что мы видим? Мы видим, что десятки сдавшихся в плен - это так называемые ополченцы из Ширакской области Армении. Причем, армяне Нагорного Карабаха не имеют к ним никакого отношения, из Ханкенди ими не руководили и даже не могут стать посредниками в их возвращении в Армению. Не помню, чтобы когда-то еще Минобороны Армении гневно обращалось за разъяснениями к Ханкенди и получало оттуда ответ.

Одним словом, Араик Арутюнян фактически продемонстрировал в период войны, что является бутафорским "руководителем", а всем управляют из Еревана. Кроме того, наблюдается полнейший разброд между карабахскими армянами и так называемыми ереванскими. Армения сегодня сама столкнулась с экзистенциальными проблемами. Когда Азербайджан заявлял, что война в Карабахе будет иметь последствия для армянской государственности, многим казалось, что речь идет о захвате каких-то ее территорий. Но на самом деле мы имели в виду именно это - то, что Армения не справится с политическими, экономическими, морально-психологическими последствиями. Что, собственно, сейчас и наблюдается", - сказал политолог, заметив, что по поводу своих 70 пропавших без вести в период войны армяне Карабаха обращаются уже, хоть и посредством миротворцев, к госструктурам Азербайджана.

Армяне Карабаха должны будут налаживать жизнь, отметил наш собеседник. Идет большая поддержка им от различных российских структур, но то, что делается сегодня в зоне ответственности миротворцев, равносильно прикрытию дыр в стенах стеклом. Уже говорят, что 40 тысячам людей негде жить, что очень сложный вопрос, особенно зимой и особенно в горных условиях.

Политолог подчеркнул, что сейчас для армянской стороны главный вопрос - вернуть в Карабах как можно больше армян. Но очень скоро им придется признать, что наладить жизнь без азербайджанского участия абсолютно невозможно. Это понимает и российская сторона. Хозяйственная деятельность, которая начнется в этих регионах весной, будет совершенно невозможна без воды из Кельбаджара. Всем известно, что девяносто процентов водных ресурсов Нагорного Карабаха поступает из Кельбаджарского района. Нужно будет также решать вопрос с Сарсангской ГЭС, находящейся в зоне ответственности российских миротворцев.

"С армянами эти вопросы мы уже не будем обсуждать, мы будем обсуждать их с российскими миротворцами. Не исключено, что управлять этой ГЭС и водохранилищем будет какая-нибудь специально созданная азербайджано-российская компания. Будут строиться дороги, к чему можно будет привлекать, к примеру, и местное население. Все это будет прорабатываться. Избежать этого армяне Карабаха не смогут, никакие атрибуты бывшего режима уже не будут иметь значения. Армяне должны начать привыкать к тому, что конфликт остался в прошлом. Об этом неоднократно говорил Президент Азербайджана.

Это будет непросто, но нужно будет находить какие-то формулы мирного сосуществования. Через год-полтора в Шушу, менее других наших городов пострадавшую от войны, могут начать возвращаться жители. Этот процесс будет набирать обороты. И неизвестно еще, через четыре года, как говорил Лавров, какой будет этно-конфессиональная картина региона. Если они хотят жить в мире, они должны постепенно принимать юрисдикцию Азербайджана, вовлекаться в инфраструктурные проекты, в экономическую реинтеграцию", - подчеркнул в заключение Фархад Мамедов.

Одним словом, армянам Карабаха интеграции в Азербайджан не избежать, если хотят продолжать жить на международно признанных территориях этого государства. Уже достаточно скоро государственные флаги Азербайджана появятся в Ханкенди, этот процесс неизбежен.

И как тут не вспомнить прозвучавшее пару лет назад из Ханкенди обещание, что в случае новой войны "флаги Карабаха будут развеваться на всех азербайджанских госучреждениях"...

Лейла Таривердиева