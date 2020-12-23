Президент Ильхам Алиев стал гарантом триумфа Азербайджана в 2020 году

Полагаю, что 2020-ый год в международной повестке дня будет годом Азербайджана, учитывая, что была решена ключевая задача по освобождению оккупированных территорий, которые почти 30 лет удерживала Армения.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Война, которая была навязана Азербайджану со стороны Армении, обязывала принять этот военный вызов: результатом 44-дневных боевых действий стал полный разгром и капитуляция армянской армии.

В том, что Азербайджан оказался готов к этой войне, в том, что азербайджанская армия превосходила армянскую по всем показателям: по технической вооруженности, военному духу личного состава, оперативному исскусству, безусловно, важнейшая заслуга Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева", - отметил он.

По его словам, в основе любых успешных боевых действий лежит сильная экономика.

"Президент Ильхам Алиев за то время, что он возглавляет Азербайджан, сделал все для того, чтобы национальное богатство республики значительно увеличилось, резко возрос внутренний валовый продукт. Потому что именно устойчивая, эффективная диверсифицированная экономика является залогом успешности любой страны и Президент Ильхам Алиев сумел этого добиться. Была выстроена система власти, которая самым оптимальным образом подходит для Азербайджана. И мощью государства стала военная победа в том числе", - подчеркнул российский военный эксперт.

Как заявил Игорь Коротченко, отдельно надо сказать о новых видах вооружений, военной технике, которая поступала на протяжении последних лет на вооружение азербайджанской армии. Самое новейшее, эффективное и современное вооружение поступало из России, Турции и других стран.

"Эту победу под руководством Президента Ильхама Алиева одержали азербайджанские солдаты, азербайджанские офицеры и азербайджанские генералы. Но мало купить самое лучшее оружие. Надо научиться им эффективно владеть и пользоваться, надо уметь грамотно планировать военные операции, надо выбирать направление главного удара, надо проводить мероприятия по дезинформации противника, для того чтобы он раньше времени не раскрыл замыслы и планы. Все это было сделано Азербайджаном в эти 44 дня благодаря Президенту Ильхаму Алиеву", - заявил Коротченко.

По его словам, система Службы внешней разведки Азербайджана, Служба государственной безопасности Азербайджана также эффективно решали те задачи, которые были на них возложены. И совокупно это дало результат военной победы.

"Самое главное то, что азербайджанский народ сплотился вокруг Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Действительно, было единство армии и народа. Все это позволило Азербайджану достичь выдающейся геополитической военной победы, благодаря которой Президент Ильхам Алиев вошел в десятку ведущих мировых политиков современности. А 2020-й год я полагаю стал годом Азербайджана, годом триумфа государства, армии и Президента Ильхама Алиева", - заключил Игорь Коротченко.

Абдул Керимханов