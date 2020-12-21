Если бы Азербайджан не провел контрнаступательную операцию с 27 сентября, армянские ВС никогда бы не покинули наши оккупированные территории путем переговоров. На протяжении почти 30 лет Армения обманывала не только Азербайджан, но и международных посредников. К сожалению, последние игнорировали эти шаги оккупанта и не оказывали на него должного воздействия.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что, судя по изображениям и новой информации с освобожденных территорий, становится ясно - Армения никогда не намеревалась возвращать земли в процессе переговоров.

"Армения не только не намеревалась возвращать земли, но и пыталась изменить демографическую ситуацию, незаконно заселяя оккупированные территории, фальсифицируя историю, разрушая или арменизируя там исторические памятники.

Однако, как я уже отметила, молчание международных посредников по поводу этих незаконных действий Армении делало армян еще более агрессивными. Они начали мечтать о новых территориях. С 2019 года Армения стала отдавать предпочтение новой тактике. По сути, эта страна перешла от имитации к срыву переговорного процесса. Об этом свидетельствуют заявления высшего военно-политического руководства Армении и их провокационные действия.

Так, находящийся с визитом в США бывший экс-министр обороны Армении заявил, что его страна готовится к новой войне за новые территории. Данное заявление высокопоставленного армянского военного чиновника наглядно демонстрирует суть агрессивной политики Армении. Видимо, им было мало того, что в результате их действий пострадали более миллиона азербайджанцев, они хотели оккупировать новые территории", - сказала Афет Гасанова.

Депутат подчеркнула, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлением "Карабах - это Армения и точка" во время визита в Карабах, проведенными так называемыми "парламентскими и президентскими выборами" и намерением перенести так называемый "парламент НКР" из Ханкенди в Шушу перечеркнул все и сорвал переговорный процесс.

"Разумеется, этот провокационный тезис не мог остаться без ответа. 27 сентября армянская армия применила тяжелое оружие для обстрела азербайджанских населенных пунктов и убийства мирных жителей. Военно-политическое руководство Армении сознательно совершило действия с целью уничтожения мирного населения.

После этого свое слово сказала могущественная азербайджанская армия. Итоги войны известны всем - азербайджанская армия одержала победу над страной-оккупантом, разрушив за короткое время укрепления, построенные армянами в течение 30 лет, а также миф, который они создали о своей армии. Азербайджан не просто победил, но и нанес Армении такой удар, уничтожив 80 процентов её военного потенциала, после которого эта страна не сможет оправиться в последующие 10 лет.

Сегодня Армения переживает горькие последствия войны. Невозможно предугадать, чем закончится политический хаос, глубокий экономический крах и неопределенность в этой стране.

В свое время Азербайджан неоднократно предупреждал Армению, что, если она не вернет земли, это будет иметь тяжелые последствия для неё. Однако армянское руководство жило в нереальном мире, думая, что сможет держать азербайджанские земли под оккупацией всегда. Теперь армянское общество переживает горькие последствия своих действий, поскольку для Азербайджана эта война была Отечественной, освободительной, а для Армении - оккупационной", - добавила Афет Гасанова.