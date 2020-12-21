Российские миротворцы не допустили ни одного серьезного инцидента в Карабахе

Российские миротворцы, находящиеся сегодня в Нагорном Карабахе, не допустили ни одного серьезного инцидента в регионе.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, на территории Нагорного Карабаха успешно проводятся операции, российские военнослужащие выполняют задачи на 23 наблюдательных постах.

На сегодняшний день не допущено ни одного серьезного инцидента, - сказал Шойгу.

Он отметил, что безопасное движение гражданского транспорта по Лачинскому коридору открыто. Кроме того, под руководством миротворцев из России был произведён обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном по принципу "всех на всех", а также организован обмен телами погибших.