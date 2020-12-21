Нам поможет только Президент Ильхам Алиев!

Канал Caliber на YouTube предоставил видеозаписи протестов солдатских матерей в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, в ходе акции армянская женщина обвинила официальный Ереван в бездействии в поисках своих детей и заявила, что готова встать на сторону Азербайджана.

"Что я могу сделать, чтобы Ильхам Алиев услышал мой голос? Если он его услышит, он возьмет меня за руку и скажет:" Пойдемте, найдем вашего сына. Я уверена, что он поможет! "", - сказала она.

Слова этой армянки ясно показывают, что армянский народ разочарован своим правительством. Особого внимания заслуживают его проклятия в адрес правительства и оппозиции.