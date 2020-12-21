https://news.day.az/politics/1300363.html Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили выполнение соглашения по Карабаху
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили выполнение соглашения по Карабаху
21 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Как сообщили Day.Az в МИД, министры обменялись мнениями по вопросам, вытекающим из совместного заявления от 10 ноября, а также по повестке двустороннего сотрудничества.
Стороны также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.
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