Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили выполнение соглашения по Карабаху

21 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили Day.Az в МИД, министры обменялись мнениями по вопросам, вытекающим из совместного заявления от 10 ноября, а также по повестке двустороннего сотрудничества.

Стороны также обсудили региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.