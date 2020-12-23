Полковник Рамалданов: Президент Ильхам Алиев выполнил историческую миссию - освободил Карабах

Президент Ильхам Алиев выполнил историческую миссию освобождения Карабаха. Об этом сказал в интервью Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Победа в войне всегда связывается не только с успехами армии, но и с первым лицом государства. И это правильно - так оно и есть. Решение о контрнаступательной операции Вооруженных сил Азербайджана в ответ на агрессию противника было принято Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым. Это был его приказ. С начала войны и до самого ее конца он руководил ходом боевых действий, всеми операциями, которые через 44 дня увенчались успехом - трехсторонним заявлением о фактической капитуляции Армении.

Это заявление можно назвать уникальным решением, потому что половина занятых противником в первую карабахскую войну земель были освобождены на условиях Азербайджана без единого выстрела и без потерь. Так что не только боевые операции были уникальны, но и политическая воля, политические решения Президента Ильхама Алиева и проведенная им работа на дипломатическом уровне.

Учитывая результаты действий Вооруженных Сил, которыми руководил Верховный главнокомандующий, можно сказать, что противник подписал документ, равносильный акту о капитуляции. С 1 декабря Азербайджан полностью восстановил государственную границу с Арменией и свою территориальную целостность.

Та политика, которую проводит Президент Ильхам Алиев, позволяет нам иметь стабильную, экономически сильную страну. В решающий момент весь народ, доверяя своему Президенту и Верховному главнокомандующему, сплотился вокруг главы государства и всячески поддерживал его. Результатом этого единства стала победа. Победа еще больше сплотила наш народ. Как говорил Президент Ильхам Алиев, мы доказали, что мы великий народ и можем сплотиться перед лицом агрессии.

Азербайджанский лидер всегда верил в свою армию. Еще после апрельских боев Президент Ильхам Алиев говорил о том, что если Азербайджан и Армению оставят один на один, то наша армия в кратчайшие сроки разгромит оккупанта и освободит свои земли. Так и получилось. Карабахская Отечественная война породила тысячи героев. Наши солдаты, не щадя своей жизни и здоровья, проявляя массовый героизм, прорвали оборону противника, который тридцать лет создавал миф о своей непобедимости. Враг был разгромлен за очень короткий срок.

Нынешней нашей военной победе предшествовало наступление Азербайджана на дипломатическом фронте, развернувшееся во всю мощь после июльской провокации Армении на госгранице. Глава государства сделал все, чтобы в этот раз оккупантам действительно пришлось остаться с нами один на один. Будем откровенны - если бы не это успешное дипломатическое наступление, то, как и в апреле 2016 года, контрнаступательная операция продлилась бы несколько дней, а потом все опять решалось бы за пределами Азербайджана.

Поэтому очень важно говорить о победе Президента Ильхама Алиева не только как Верховного главнокомандующего, но и как тонкого дипломата. Дипломатическая победа позволила Вооруженным Силам страны, демонстрируя профессионализм, победить такого неслабого, хорошо вооруженного и укрепленного противника.

Общественность может судить о профессионализме нашей армии по кадрам видеохроники. Мы не сомневались в профессионализме наших военнослужащих, потому что на всех международных военных соревнованиях, во всех международных рейтингах Азербайджан занимал высокие позиции. Азербайджанские спецназовцы, после Отечественной войны ставшие гордостью нашего народа и наших ВС, год назад на соревнованиях в Турции заняли первое место среди 28 стран.

Верховный главнокомандующий готовил эту победу, вся его деятельность была направлена на разрешение главной проблемы Азербайджана - освобождение оккупированных Арменией территорий. Азербайджанская армия обеспечивалась самым современным вооружением, проводились крупномасштабные, с привлечением десятков тысяч личного состава и сотен единиц боевой техники учения.

Та техника, которая закупалась, активно участвовала в боевой подготовке, и личный состав, ею управляющий, получал возможность повышать профессионализм на полигонах, на боевых стрельбах. Не только закупка техники делает армию сильной. Сильной ее делает также упорная боевая подготовка на полигонах. И эти условия армии были созданы благодаря непосредственной заботе и вниманию Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами.

Верховный главнокомандующий всегда проявлял заботу об условиях жизни и службы личного состава, о социальном обеспечении военнослужащих, государство не оставляет без внимания и их семьи.

Я напоминаю об этом, чтобы показать, что Верховный главнокомандующий готовил Вооруженные Силы к войне. Еще до войны он как-то сказал, что знает, когда, что и как нужно сделать. Действительно, так и получилось. Президент Ильхам Алиев проявил мудрость и выбрал правильный момент для начала контрнаступательной операции.

Как Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев проявил свои выдающиеся полководческие способности, управляя боевыми действиями во время войны, утверждая самые перспективные, самые результативные решения с наименьшими потерями среди личного состава. Все мировые военные эксперты, оценивая возможные потери Азербайджана во время этой войны, указывали их на уровне 20 тысяч и более человек. И это еще без учета суровых погодных условий, в которых приходилось воевать азербайджанской армии. В реальности же наши потери составили около 3 тысяч человек. Это тоже - наши потери, и каждая жизнь солдата дорога нам, но в военной науке для подобных операций существуют определенные расчеты по потерям. У нас они были в разы меньше прогнозировавшихся, что стало результатом, в первую очередь, полководческих способностей Верховного главнокомандующего, который сам утверждал все решения и направления развития наступления.

Из этих же соображений, с заботой о жизнях солдат, было принято решение продолжить освобождение оккупированных территорий дипломатическим путем, хотя азербайджанская армия имела и имеет все возможности решить проблему силовым методом.

Говоря о полководческом таланте Президента Ильхама Алиева, хочу обратить внимание на такое неожиданное решение, как освобождение Шуши, когда противник ждал нас совсем в другом месте. Мудрость нашего руководителя позволила выбрать самое оптимальное направление и вонзить нож в сердце противника. Шуша, как известно, находилась в центре ранее оккупированных территорий и имела большое и стратегическое, и морально-психологическое значение. Принятое же Верховным главнокомандующим решение было настолько неожиданным для противника, что тот растерялся и буквально через сутки после освобождения Шуши подписал заявление, равное по содержанию акту о капитуляции Армении.

Замораживание конфликта было нацелено на то, чтобы послевоенные поколения азербайджанцев, никогда не видевшие Карабаха, родившиеся далеко оттуда, забыли об оккупированных землях. Повсюду говорилось о том, что Азербайджану не дадут воевать и освободить свои территории, что военного пути разрешения этого конфликта, дескать, не существует. Говорили об этом державы. А тем временем Президент Ильхам Алиев готовил страну к победе. Он провел огромную работу на международной арене, свел к минимуму все риски. Он победил и на дипломатическом поле, и в деле сплочения вокруг себя и единой идеи азербайджанского общества, он сделал все для развития и оснащения Вооруженных Сил Азербайджана. Руководителем всех этих процессов был Ильхам Алиев, а все остальные выполняли его волю и реализовывали его политику и принятые им решения.

Учитывая все это, сегодня Президент Ильхам Алиев не просто лидер государства и народа, он, я бы сказал, лидер нашей души. Не ошибусь, если скажу, что сегодня он - самый популярный и самый любимый человек в стране. Недаром звучали предложения наградить главу государства званием Национального героя, вручить ему высокое воинское звание и так далее. То есть азербайджанский лидер сегодня занял место в сердце каждого гражданина республики.

Переоценить роль Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в Отечественной войне невозможно. О роли его в этой победе и как Верховного главнокомандующего, и как Президента Азербайджана, еще долго будут говорить, каждая операция азербайджанской армии, каждое принятое решение будут изучаться и исследоваться.

Мы же сейчас можем с уверенностью говорить о том, что нам повезло, потому что во главе республики стоит такой мудрый руководитель, продолжатель дела Общенационального лидера Гейдара Алиева. Президент Ильхам Алиев выполнил и продолжает выполнять свою историческую миссию.

Лейла Таривердиева