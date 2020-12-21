Минобороны Азербайджана обновило список шехидов Отечественной войны

"Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, обновленную информацию о воинских званиях и дате рождения 2802 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 21 декабря".

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Минобороны Азербайджана.

"Следует отметить, что в настоящее время ведутся работы по поиску около 40 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 60 лиц, личности которых не установлены.

Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Склоняем голову перед памятью наших шехидов!" - отмечается в сообщении.



Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне