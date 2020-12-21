Джейхун Байрамов на переговорах с афганской делегацией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник встретился с находящимися с официальным визитом в нашей стране советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллахом Мохибом и главой Администрации Президента этой страны Мохаммадом Шакиром Каргаром.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов выразил удовлетворение налаженными двусторонними отношениями между Азербайджаном и Афганистаном, а также сотрудничеством в рамках международных организаций. Было отмечено наличие большого потенциала для развития сотрудничества между двумя странами. Подчеркнув, что Афганистан всегда поддерживал позицию Азербайджана, основанную на международном праве, министр отметил, что политическая поддержка братской страны отчетливо проявилась во время 44-дневной Отечественной войны. Было отмечено, что азербайджанский народ высоко ценит эту поддержку.

Советник по национальной безопасности Афганистана Хамдуллах Мохиб с удовлетворением отметил встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он отметил, что личные отношения между лидерами двух стран сыграли особую роль в развитии двусторонних отношений. Поздравив Азербайджан с победой, Хамдуллах Мохиб подчеркнул, что Афганистан всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в области экономики, безопасности, транспорта и других сферах, в том числе по развитию транзитного маршрута Лапис-Лазули и Транскаспийской волоконно-оптической линии связи, а также возможности для афганской молодежи учиться в Азербайджане и другим темам.

На встрече также обсуждались другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.