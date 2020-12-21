Состоялось заседание Госкомиссии по оценке и ликвидации ущерба, нанесенного армянскими агрессорами

Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана и председателя Государственной комиссии Али Асадова состоялось совещание, посвященное вопросам исполнения распоряжения Президента Азербайджана от 6 ноября 2020 года "О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности, в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Армении против территории Азербайджана".

Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на Кабинет министров, в совещании приняли участие члены Госкомиссии.

На совещании была обсуждена проделанная до сегодняшнего дня работа и даны соответствующие поручения о завершении за кратчайшее время работ по оставшимся вопросам и их представлении в сроки, указанные в распоряжении Президента.