Состоялось заседание Госкомиссии по оценке и ликвидации ущерба, нанесенного армянскими агрессорами - ФОТО
Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана и председателя Государственной комиссии Али Асадова состоялось совещание, посвященное вопросам исполнения распоряжения Президента Азербайджана от 6 ноября 2020 года "О мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности, в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Армении против территории Азербайджана".
Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на Кабинет министров, в совещании приняли участие члены Госкомиссии.
На совещании была обсуждена проделанная до сегодняшнего дня работа и даны соответствующие поручения о завершении за кратчайшее время работ по оставшимся вопросам и их представлении в сроки, указанные в распоряжении Президента.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре