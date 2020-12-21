В Армении назвали главных виновников поражения в Карабахе

Война этого года будет расследоваться еще несколько лет. Речь идет не только об аналитическом и экспертном расследовании, но и об уголовном. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с журналистами 21 декабря заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян.

По его словам, по части как минимум двух человек есть серьезные основания обвинять в измене.

"Первый и главный - Никол Пашинян. Я лично обвиняю Пашиняна в том, что у него было оружие, которым он не воспользовался. В частности, речь идет о наших ядерных отходах, которые за один день остановили бы продвижение азербайджано-турецкой армии. Более того, ему об этом сказали. Предательство Пашиняна связано с тем, что север он сохранил, а насчет юга договорился. На юге он постоянно говорил: отступайте. Это отступление было организовано из рук вон плохо, создавалась паника", - добавил он.

Второй после Никола Пашиняна человек, которого Багратян обвиняет в госизмене, - это президент Армении Армен Саркисян.

Багратян считает, что от Саркисяна можно ожидать всего: "Российская разведка утверждает, что он агент "МИ-6". Саркисян был российским агентом в 1990-х, когда уехал в Англию. Это страшно опасный человек. По непонятным причинам во время войны его очень интересовали азербайджанские нефте- и газопроводы. За последние 2,5 года Саркисян в Карабах поехал 2-3 раза и ни разу не ночевал, возвращался в тот же день".

Экс-премьер утверждает, что заявления Саркисяна, что он ни о чем не знал, весьма подозрительны: "Армянская сторона капитулировала, а он направляется в арабские страны обсуждать проблемы туризма. Туда он летал на самолете Никола, что стало формой подкупа или проявлением коррупции".