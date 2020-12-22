В Министерстве обороны Азербайджана состоялась встреча с афганской делегацией

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с советником советника по национальной безопасности Исламской Республики Афганистан Хамдуллой Мохибом.

Об этом Day.Az сообщили в Минобороны.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества, в том числе вопросы укрепления дружественных отношений между вооруженными силами двух стран.

Генерал-лейтенант К.Велиев подробно проинформировал афганскую делегацию о ситуации, связанной с безопасностью в регионе, в то же время о победе Азербайджанской Армии в Отечественной войне и проведённой контрнаступательной операции.