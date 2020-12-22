6 основных стратегических целей политики развития Азербайджана

Определены 6 основных стратегических целей политики социально-экономического развития Азербайджана в ближайшие 4 года.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение во включенных в пакет бюджета 2021 года "Концепции и прогнозируемых показателях экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2021 год и последующие 3 года".

В соответствии с документом, включенным в пакет бюджета на следующий год, это следующие стратегические цели:

- поддержание макроэкономической стабильности, повышение фискальной устойчивости и прозрачности в экономике;

- повышение конкурентоспособности национальной экономики и экспорта, эффективности предприятий, находящихся на государственной собственности, расширение частных инвестиций и обеспечение развития приоритетных секторов;

- развитие национальной инновационной экосистемы и ускорение развития человеческого капитала;

- обеспечение стабильного и устойчивого развития регионов, восстановление освобожденных от оккупации территорий;

- защита здоровья населения в пандемический и постпандемический периоды, усиление социальной защиты и социального обеспечения;

- поддержание экологического баланса, рациональное использование ресурсов.