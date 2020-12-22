6 основных стратегических целей политики развития Азербайджана
Определены 6 основных стратегических целей политики социально-экономического развития Азербайджана в ближайшие 4 года.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение во включенных в пакет бюджета 2021 года "Концепции и прогнозируемых показателях экономического и социального развития Азербайджанской Республики на 2021 год и последующие 3 года".
В соответствии с документом, включенным в пакет бюджета на следующий год, это следующие стратегические цели:
- поддержание макроэкономической стабильности, повышение фискальной устойчивости и прозрачности в экономике;
- повышение конкурентоспособности национальной экономики и экспорта, эффективности предприятий, находящихся на государственной собственности, расширение частных инвестиций и обеспечение развития приоритетных секторов;
- развитие национальной инновационной экосистемы и ускорение развития человеческого капитала;
- обеспечение стабильного и устойчивого развития регионов, восстановление освобожденных от оккупации территорий;
- защита здоровья населения в пандемический и постпандемический периоды, усиление социальной защиты и социального обеспечения;
- поддержание экологического баланса, рациональное использование ресурсов.
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