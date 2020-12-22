Милли Меджлис отменил закон «Об условной финансовой единице»

Отменен Закон "Об условной финансовой единице".

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в законопроекте "Об отмене Закона Азербайджанской Республики "Об условной финансовой единице", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Закон "Об условной финансовой единице" определял правила исчисления заработной платы, государственных пошлин, единовременных пошлин, штрафов, финансовых санкций и других выплат, исчисляемых на основе минимального размера ежемесячной заработной платы в Азербайджанской Республике. Условная финансовая единица была установлена в размере 1 манат 10 гяпиков. Закон вступил в силу с 1 января 2001 года.

Законопроект был поставлен на голосование и принят.