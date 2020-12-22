В Азербайджане учреждается юбилейная медаль МЧС

В Азербайджане учреждается новая медаль, сообщает Day.Az.

Вопрос об этом был включен в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент).

На заседании обсуждалась поправка в закон "Об орденах и медалях Азербайджана в связи с учреждением юбилейной медали "15-летие (2005-2020) министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана".

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.