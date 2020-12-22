https://news.day.az/politics/1300565.html В Азербайджане учреждается юбилейная медаль МЧС
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль МЧС
В Азербайджане учреждается новая медаль, сообщает Day.Az.
Вопрос об этом был включен в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент).
На заседании обсуждалась поправка в закон "Об орденах и медалях Азербайджана в связи с учреждением юбилейной медали "15-летие (2005-2020) министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана".
После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.
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